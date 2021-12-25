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На Чукотке отремонтировали дорогу до национального села Тавайваам

На ремонтные работы потратили более 125 млн рублей

ТАСС, 25 декабря. Дорога до национального села Тавайваам в Чукотском АО, которая является основной транспортной артерией между столицей округа Анадырем и населенным пунктом, отремонтирована в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные автомобильные дороги". Ремонт трассы не проводился много лет, сообщил ТАСС начальник департамента промышленной политики Чукотки Виктор Бочкарев.

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"В этом году было принято решение о расширении перечня дорог, которые отремонтируют по нацпроекту. И в этот список внесли трассу до Тавайваама, по которой ежедневно ходят рейсовые автобусы, а ремонт не проводился много лет. Работы велись на двух участках - с бетонным и грунтовым покрытием. Также для удобства пешеходов в селе был оборудован тротуар вдоль полотна магистрали. Общая стоимость выполненных работ превысила 125 млн рублей", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в рамках нацпроекта ремонтировались дороги и в Анадыре. Общая площадь укладки верхних слоев дорожной одежды составляет более 20 тыс.кв. метров. Среди отремонтированных дорог и дорога до аэропорта в Певеке.

Тавайваам - национальное чукотское село, расположенное в 70 км от Анадыря. В нем проживают около 450 человек, преимущественно коренное население - чукчи и юпики.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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