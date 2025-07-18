Al Jazeera: жертвами израильских атак на сектор Газа стали 56 палестинцев

Согласно информации Минздрава палестинского анклава, в войне погибли 58 667 человек и 139 974 получили ранения

ДУБАЙ, 18 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 56 человек были убиты в результате израильских атак на сектор Газа 17 июля. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Газы.

По данным ведомства, в северной части анклава были убиты свыше 40 палестинских граждан, в том числе 14 человек, ожидавших получения продовольствия в пунктах распределения гуманитарной помощи. Также сообщается о гибели 9 мирных жителей в южной части сектора в результате обстрела оккупационными силами территории школы, где находились палатки для перемещенных лиц.

Согласно информации Минздрава Газы, в войне Израиля против палестинского анклава погибли 58 667 человек и 139 974 получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.