Израильский самолет ударил двумя ракетами по жилому дому в поселке Эль-Хоуш, сообщает министерство республики

БЕЙРУТ, 20 августа. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли серию ударов по населенным пунктам на юге Ливана, в результате семь человек получили ранения. Об этом говорится в сводке, переданной Минздравом республики.

"В пограничном округе Тир израильский самолет выпустил две ракеты по жилому дому в поселке Эль-Хоуш, - указывается в материале. - При взрыве получили ранения по меньшей мере семь жителей, которые доставлены в госпиталь, состояние двоих из них тяжелое".

Налетам израильской авиации подверглись населенные пункты Айн-Бааль, Ансар и Базурия, откуда также поступили сведения о пострадавших, их численность уточняется. В эти районы направлены кареты скорой помощи.

Ранее израильская артиллерия открыла огонь по окрестностям города Дейр-Захрани, где раздалось несколько сильных взрывов. Подробностей о последствиях артобстрела не приводится.

По сведениям Минздрава, несмотря на достигнутое 27 ноября 2024 года соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак и обстрелов 238 человек погибли, свыше 500 получили ранения.