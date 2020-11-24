Адвокат Харитонова считает, что факт извинений Яндиева должны оценить правоохранители

"Харитонов хочет, чтобы уголовное дело было прекращено, ущерб был возмещен. Но следствие руководствуется практикой и законами РФ. Оценку примирению должны дать правоохранительные органы, однако говорить о том, что уголовное дело автоматически прекращено, пока рано", - сказал адвокат.

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Извинение спортсмена Адама Яндиева перед бойцом Сергеем Харитоновым не означает автоматического прекращения уголовного дела в отношении Яндиева, однако это является юридически значимым фактом. Об этом журналистам рассказал адвокат Харитонова Олег Пахомов.

Он уточнил, что речь идет лишь о возмещении вреда за нанесение травм Харитонову. "Вопрос о деньгах, из-за которых начался изначально конфликт, - это отдельная тема", - добавил Пахомов. Харитонов назвал вопрос о том, выплатил ли ему Яндиев всю сумму долга, "конфиденциальной информацией".

Яндиев был задержан по делу о драке, но вскоре его освободили под подписку о невыезде. Полиция квалифицировала его действия по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Яндиев, считают в правоохранительных органах, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во Дворце спорта "Лужники". В результате драки у Харитонова была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы. У Абдо врачи выявили перелом носа, ссадину лица, травму нижней челюсти. Яндиев вину не признал, выразив сожаление по поводу случившегося.