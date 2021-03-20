Чемпион мира по боксу Бетербиев проведет защиту титула против Дайнеса в Москве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титулов против немца Адама Дайнеса. Поединок пройдет в рамках вечера бокса в Москве 20 марта.

Предыдущий бой Бетербиева, который прошел почти полтора года назад (в октябре 2019 года) также был титульным: в Филадельфии россиянину удалось забрать пояс по версии WBC у действующего чемпиона из Украины Александра Гвоздика (до боя с Бетербиевым не проигрывавшим в профессиональной карьере).

Поединок Бетербиев - Дайнес должен был пройти еще в октябре 2020 года, однако был перенесен дважды. Сначала из-за травмы ребра у Бетербиева, а потом - из-за того, что россиянин сдал тест на коронавирус с положительным результатом. Еще год назад российский боксер должен был выйти на ринг в Квебеке против официального претендента на титул IBF китайца Мэна Фаньлуна, затем поединок перенесли на октябрь, но он в итоге не состоялся.

Дайнес в преддверии поединка назвал бой против Бетербиева своей мечтой. "Я мечтал об этом бое давно, - сказал он. - У нас было достаточно времени на подготовку, мы хорошо готовы. Я родился в Сибири, поэтому еще не забыл русский язык".

Бетербиев в свою очередь отметил, что ему важно правильно использовать преимущество домашней арены в предстоящем поединке. "С одной стороны, родные стены помогают, а с другой - накладывают дополнительную ответственность. Но волнение должно присутствовать, я все-таки живой человек, хоть и боксер. С этим просто надо совладать, нужно повернуть все в мою пользу, что и постараюсь сделать", - заявил россиянин.

Дайнес не так широко известен поклонникам бокса. Он - левша, уступает российскому боксеру в росте и длине рук, имеет в своем послужном списке победы в основном над крепкими середняками. Немецкий боксер родился в Омской области и до сих пор хорошо говорит по-русски, он младше Бетербиева на шесть лет, и за шесть лет профессиональной карьеры по большей части дрался против боксеров из Германии и Чехии. Свой предыдущий бой Дайнес провел в 2019 году.