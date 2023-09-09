9 сентября, 14:10
Cаммит G20

Шерпа Индии заявил о консенсусе по всем вопросам геополитики Нью-Делийской декларации

Амитабх Кант отметил, что итоговый документ "акцентирует внимание на устойчивом, сбалансированном и инклюзивном росте", а также "укреплении мультилателаризма"

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Полный консенсус достигнут по всем геополитическим вопросам, а также вопросам развития в Нью-Делийской итоговой декларации, принятой на саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели. Об этом сообщил шерпа Индии в "двадцатке" Амитабх Кант.

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"[Принята] историческая и новаторская декларация G20 со 100% консенсусом по всем вопросам развития и геополитики. Новые геополитические положения являются мощным призывом к планете, людям, миру и процветанию в современном мире", - написал он на странице в соцсети Х (бывшем Twitter).

Кант отметил, что итоговый документ "акцентирует внимание на устойчивом, сбалансированном и инклюзивном росте, ускорении прогресса по достижению целей устойчивого развития, многосторонних институтах 21 века, укреплении мультилателаризма". 

Теги:
ИндияСаммит G20
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