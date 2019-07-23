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Чемпионат WorldSkills

На церемонии открытия WorldSkills в Казани покажут шоу про молодого профессионала

В представлении задействуют современные технологии

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Церемония открытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани, которая состоится 22 августа на стадионе "Казань Арена", расскажет о становлении молодого профессионала. Об этом во вторник сообщила журналистам заместитель премьер-министра Татарстана, руководитель рабочей группы по подготовке церемоний открытия и закрытия, культурной программы мирового чемпионата Лейла Фазлеева.

"Сама по себе церемония открытия - это несколько эпизодов, которые складывают вместе процесс познания, становления молодого профессионала. У каждого представления есть сюжет. Это становление нашего героя от момента зарождения профессионала через эксперимент. Герой - это в целом все участники, это образ собирательный", - сказала Фазлеева.

По ее словам, в шоу будут использованы современные технологии, в представлении задействуют порядка 500 исполнителей.

Фазлеева добавила, что шоу будет интерактивным, зрители смогли принять в нем участие. Основные репетиции на стадионе начнутся 10 августа.

Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Во время чемпионата будет задействовано порядка 3,5 тыс. волонтеров, почти 1,2 тыс. человек станут сотрудниками оргкомитета.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Теги
РоссияWorldSkillsТатарстан
Чемпионат WorldSkills
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