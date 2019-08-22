Президент WorldSkills посоветовал Шанхаю учесть опыт Казани при подготовке чемпионата

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Шанхай при подготовке мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в 2021 году должен использовать положительный опыт Казани, чтобы организовать успешное мероприятие. Об этом сообщил в четверг президент движения Саймон Бартли на пресс-конференции, посвященной 45-му мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills.

"Мне кажется, каждый чемпионат WorldSkills, который мы проводим, отталкивается от успеха предыдущего. У меня нет никаких сомнений в том, что они [организаторы чемпионата в Шанхае] однозначно вынесут все уроки из Казани и используют их для того, чтобы организовать в 2021 году воистину успешное мероприятие", - сказал Бартли.

Генеральный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи также выразил надежду, что делегация из Шанхая обратит внимание на все нюансы чемпионата в Казани. "Мне хотелось бы увидеть, что Шанхай увидел наилучшие движения здесь, в Казани, подготовил соответствующим образом инфраструктуру и оставил соответствующее наследие", - отметил Хоуи.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.