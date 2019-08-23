Голикова: В Татарстане вложили душу в организацию чемпионата мира WorldSkills

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Татарстан вложил душу в организацию 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, начиная от мелочей, заканчивая церемонией открытия состязаний и строительством выставочного центра "Казань Экспо". Такое мнение в пятницу журналистам высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы знаем способности управленческого персонала республики, и мы знаем необыкновенную энергию президента республики по организации подобного рода мероприятий, и теперь я должна сказать, что все вложили в это душу. Причем, это начиная от самых мелких мелочей до того открытия, строительства "Казань Экспо" и сегодня нам очень гордо за страну, за то, что мы проводим такое большое событие на таком высоком организационном уровне, и, я думаю, что предстоящие пять дней будут только преумножать этот успех, который связан с тем, что мы здесь", - сказала она.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.