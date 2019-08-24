Песков считает, что Россия проводит чемпионат WorldSkills в Казани на хорошем уровне

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков считает, что Россия проводит мировой чемпионат WorldSkills на хорошем уровне, в том числе за счет слаженной работы и доверия со стороны других стран. Об этом он сообщил в субботу на заключительном пленарном заседании деловой программы чемпионата.

"Семь лет назад, когда Россия вступила в WorldSkills, мы не понимали, о чем тут идет речь, это была совершенно не понятная, не известная для нас система. Мы организовали хорошую и сильную команду, хорошую систему и мы проводим достаточно хороший чемпионат здесь в Казани", - сказал Песков.

По его мнению, этого удалось добиться благодаря вере в слаженную работу и доверию со стороны множества людей и стран, которые входят в международное движение WorldSkills.

"Почему мы так хорошо все сделали в этом новом начинании для нас? Потому что мы верили в хорошую слаженную работу и воспользовались доверием разных людей, разных сторон и стран. Это является лучшим ответом на те вызовы, которая ставит перед нами эта неопределенность и неизвестность", - сказал Песков.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания проходят по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта. WorldSkills International - международное движение, его целями являются популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.