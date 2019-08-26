Эксперты: более 1,3 млрд человек в мире выполняют работу, не обладая нужной квалификацией

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Более 1,3 млрд человек в мире выполняют работу, не обладая нужной для нее квалификацией. В России этот показатель составляет почти 34 млн человек, сообщил в понедельник партнер компании BCG Антон Степаненко на презентации международного исследования глобальных вызовов на рынке человеческого капитала, которая состоялась в рамках Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019.

"По всему миру 1,3 млрд работников подвержены сейчас проблеме квалификационной ямы, это значит, что они работают в условиях, когда их квалификаций недостаточно или их слишком много <...> Это очень большая цифра, очень большое неэффективное распределение человеческого капитала. В России эта цифра составляет больше 33, почти 34 млн [человек]", - сказал Степаненко. По его словам, каждый работодатель сегодня сталкивается с проблемой, когда компания часто не может найти сотрудников с необходимыми квалификациями.

Как отметил Степаненко, для компаний такая ситуация подразумевает скрытый налог на производительность труда. С одной стороны, если организация берет сотрудника с неоптимальными квалификациями, то работодателю приходится инвестировать в переобучение и дообучение, что не всегда эффективно и не всегда возможно. С другой, если слишком много квалификаций, то это значит, что кто-то в какой-то момент переинвестировал в его обучение, например, государство потратило на это слишком много денег.

"Если сравнить все результаты по всем странам, то общие потери мирового ВВП из-за проблемы квалификационной ямы каждый год составляют не менее $5 трлн. Это не меньше 6% мирового ВВП вообще. Эта цифра, к сожалению, растет, а не падает", - подчеркнул Степаненко. Решением проблемы может стать концепция человекоцентричности. Она подразумевает, что работники в любой стране должны быть обучены навыкам, которые будут актуальны на рынке труда завтрашнего дня, вовлечены в постоянную переподготовку, мотивированы на развитие, а на рынке труда должны быть созданы возможности, которые позволят ему максимально реализовать свой потенциал.

Исследование было проведено в первом полугодии 2019 года компанией BCG совместно с WorldSkills и госкорпорацией "Росатом". Методология включала онлайн-опрос и серию интервью почти в 30 странах, опрос более 100 крупнейших работодателей по всему миру, анализ статистических данных Международной организации труда, ЮНЕСКО.