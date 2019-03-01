Замглавы МЭР: венчурный фонд для образования профинансирует 3-5 стартапов в 2019 году

"Фонд будет запущен в ближайший квартал. С управляющей компанией, я думаю, мы определимся в течение лета. До конца года, наверное, 3-5 проектов он уже профинансирует. Всего проектов планируется около 200", - сказал он.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Венчурный фонд для стартапов в образовании, создающийся в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", профинансирует 3-5 проектов уже в этом году. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Объем фонда составит 6,9 млрд руб., за шесть лет планируется профинансировать 200 проектов. "Фонд возвратный, инвестиции возвратные, с доходностью мы сейчас определяемся. Мы будем поддерживать российские компании, которые будут проводить экспансию российского образования за рубеж. Мы будем поддерживать в принципе любые начинания, связанные с образованием - и IT-технологии, и обучение русскому языку, и так далее. Мы хотим создать нишу стартапов в образовании, хотим вырастить единорогов в этой сфере. На один проект мы планируем выделять не более 690 млн рублей (то есть, больше $10 млн). В принципе, этого достаточно", - отметил Торосов.

Фонд создается на базе Российской венчурной компании, однако управление будет осуществлять управляющая компания, которую предстоит определить в ближайшее время, добавил замминистра. "Мы хотим, чтобы люди, которых мы обучили в рамках других мероприятий по образованию, не уезжали за границу. Соответственно, нужно предоставить им стартапы, их поддерживать, чтобы они здесь сами генерили бизнес и оставались, чтобы они свои умения и знания, которым мы их обучим по другим программам, могли здесь реализовать", - подчеркнул он.