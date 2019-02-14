"Газпром" направит 1,1 млрд рублей на газификацию поселков в Астраханской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. "Газпром" в 2019 году вложит 1,1 млрд рублей в строительство пяти межпоселковых газопроводов в Астраханской области, которые позволят газифицировать 21 населенный пункт и торговый порт Оля на Каспии, сообщила в четверг пресс-служба газовой компании. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи главы "Газпрома" Алексея Миллера и врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"В настоящее время "Газпром" ведет строительство пяти межпоселковых газопроводов. Они позволят обеспечить газоснабжение 21 населенного пункта в Приволжском, Харабалинском, Черноярском районах и торгового порта в селе Оля Лиманского района. Для реализации этих проектов в программе газификации на 2019 год предусмотрено 1,19 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным компании, в 2013-2018 годах капитальные вложения в регион со стороны "Газпрома" составили 66,9 млрд руб. Средства были направлены в основном на реконструкцию и развитие объектов Астраханского месторождения и Астраханского газоперерабатывающего завода. "В текущем году объем инвестиций запланирован на уровне 12,8 млрд рублей", - отмечается в релизе.

Кроме того, в 2019 году "Газпром" планирует завершить строительство многофункционального спортивного центра с катком в Астрахани. Компания также выделяет финансирование для строительства нового здания городской поликлиники № 2 и реконструкции здания "Дом генерал-губернатора".

Газификация Астраханской области осуществляется в рамках совместной с "Газпром" инвестиционной программы. С 2005 года в регионе построено более двух тысяч км межпоселковых и внутрипоселковых газораспределительных сетей. К началу 2019 года уровень газификации Астраханской области составил 91,9%.

Газозаправочная сеть "Газпрома" в Астраханской области включает в себя одну автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС), один модуль для заправки газом на АЗС и два передвижных автомобильных газовых заправщика. Компания ведет строительство АГНКС в Нариманове, а также проектирование четырех станций - в Астрахани, Ахтубинске, Аксарае и Сеитовке.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.