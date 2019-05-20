Резидент "Технополиса "Москва" разработал для ОЭК трансформаторы тока высокой надежности

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Резидент "Технополиса "Москва" - компания "Профотек" - разработал для крупнейшей подстанции Объединенной энергетической компании (ОЭК) трансформаторы тока, которые позволят максимально быстро восстановить питание потребителей в случае технических повреждений, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Передовая продукция, созданная резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва", направлена на повышение устойчивости электроэнергетических линий и является неотъемлемой частью цифровизации энергетики. Возможность генерирования таких решений - от идеи до конечного изобретения - появляется у резидентов ОЭЗ благодаря налоговым льготам, предоставляемым столичным правительством для обладателей этого статуса", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

В сообщении уточняется, что речь идет об электронных оптических трансформаторах тока с гибким чувствительным элементом. Новое оборудование позволит быстро восстановить питание потребителей в случае повреждений, которые могут возникнуть при схлестывании проводов из-за ветра, падении деревьев и по другим причинам, создав систему автоматического повторного включения кабельно-воздушных линий электропередачи.

По данным пресс-службы, новые трансформаторы тока, установленные на подстанции "Герцево", компактнее и экономичнее предыдущих по стоимости. На данный момент закончены строительно-монтажные и пусконаладочные работы системы, проведены приемо-сдаточные испытания.

Российская научно-производственная компания "Профотек" занимается разработкой, производством и внедрением собственных инновационных технологий из области фотоники. В 2018 году компания получила статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва". Продукция компании - волоконно-оптические измерительные трансформаторы тока и электронные трансформаторы напряжения, на основе которых строятся решения для цифровой интеллектуальной энергетики и энергоемких производств.