"Газпром" планирует перевести 9 из 10 промпотребителей газа на цифровой учет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Газпром" планирует довести использование цифрового учета промышленного потребления газа с 82% до 90%, сообщил на пресс-конференции генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

"Учет 82% потребляемого газа происходит с помощью телеметрии, в автоматизированном режиме. Мы хотим поднять этот уровень охвата до 90% по промышленным потребителям. Это будут уже не только крупные предприятия", - сказал он.

Густов также отметил, что в будущем цифровизация сбыта позволит в реальном времени бороться с несанкционированным подключением и потерей газа в сетях.

При этом газовый холдинг изучает вопрос использования технологии блокчейн в газоснабжении, добавил член правления, начальник департамента Геннадий Сухов. Однако, по его словам, применение smart-контрактов в российском законодательстве пока не прописано. "Потребуется время на адаптацию таких продуктов к нашим реалиям", - заключил он.