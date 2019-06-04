Аккумуляторы Tesla будут установлены в 250 британских домах для снижения сетевой нагрузки

ТАСС, 4 июня. Британский поставщик электроэнергии Tonik Energy установит аккумуляторы Tesla Powerwall в домах 250 клиентов, сообщило издание Solar Power Portal. Эти батареи обеспечат генерацию и хранение энергии для резервного питания, что позволит оптимизировать общую сетевую нагрузку.

"Батареи Tesla обладают рядом преимуществ - они позволяют снизить общую сетевую нагрузку, особенно в периоды пикового потребления, а также сократить углеродоемкость сети за счет стимулирования местного генерирования энергии", - отметил представитель Tonik Energy. В дальнейшем компания разработает новые тарифные планы и обеспечит реализацию функции планирования расхода электроэнергии.

Tonik Energy заинтересована в переводе своей клиентской базы на новые аккумуляторы - в рамках системы мотивации клиенты, выбравшие полностью возобновляемый тариф по подписке, получат ежемесячное вознаграждение в размере £15 ($19).