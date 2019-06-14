"Умные" светильники и интернет появятся в парках и скверах КБР по нацпроекту в 2019 году

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. "Умные" светильники, интернет зоны и камеры видеонаблюдения появятся в парках и скверах Кабардино-Балкарии (КБР) в 2019 году. Общественные территории благоустраиваются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил в четверг журналистам зампред правительства региона Владимир Болотоков.

"Цифровая трансформация распространяется на все отрасли, и в данном случае мы ввели новшество, когда наши все 28 общественных пространств, которые благоустраиваются в рамках нацпроекта, будут иметь цифровую составляющую. Это означает, что у нас "умные" светильники будут там, Wi-Fi зоны, камеры видеонаблюдения, которые будут подключены к системе "Безопасная республика". Мы в программе участвуем не первый год, а вот внедрение цифровых систем используем впервые", - сказал Болотоков.

По его данным, в КБР насчитывается более 1,6 тыс. дворовых территорий, которые подлежат благоустройству. "По национальному проекту до 2024 года мы сможем благоустроить только половину всех общественных и дворовых территорий, и средств не хватит, но есть другие формы - вовлечение бизнеса и использование внебюджетных источников, граждане сами тоже благоустраивают, вкладывают деньги, и эти формы надо нам также использовать", - отметил чиновник.

В 2019 году из федерального бюджета КБР получит 260 млн рублей, на эти средства благоустроят 145 дворов многоквартирных домов и 28 общественных территорий.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, реализуется с 2017 года. Сейчас он входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Общий объем финансирования федерального проекта из всех источников составит 287,9 млрд рублей.