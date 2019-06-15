E.ON использует VR-технологии для обучения сотрудников электростанций

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Крупнейшая немецкая энергетическая компания E.ON полностью оцифровала высоковольтную подстанцию для виртуальной реальности. Как сообщает издание Power Engineering International, компания планирует проводить обучение сотрудников электростанции с помощью VR-технологий.

Инновационный подход позволит существенно повысить скорость и качество обучения без необходимости физического присутствия начинающих специалистов на электростанции. VR-технологии смогут применяться для множества различных целей - в частности, новым сотрудникам будут предложены тренинги по обработке показаний счетчиков, проверке высоковольтных линий, строительству и замене сетевых установок.

Кроме того, электростанция в виртуальной реальности поможет потенциальным кандидатам получить реалистичное представление о предстоящей работе - они смогут наблюдать за повседневной деятельностью сотрудников подстанции без риска для собственной безопасности.

Первой электростанцией, получившей точное отображение в виртуальной реальности, стала трансформаторная подстанция в баварском городе Гебелькофен. Планируется дальнейшая оцифровка электростанций - всего в регионе их насчитывается более 750.