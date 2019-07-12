Британская National Grid предложила использовать электромобили как аккумуляторы энергии

ТАСС, 12 июля. Британская энергетическая компания National Grid выдвинула инициативу по использованию электромобилей в качестве аккумуляторов для хранения возобновляемой энергии. Об этом сообщает издание The Guardian.

По оценкам оператора энергосистемы Великобритании, к 2050 году общая численность парка электромобилей в стране достигнет 35 млн. Решить проблему их заряда потенциально можно будет за счет использования самих электромобилей, как батарей, накапливающих энергию с помощью солнечных батарей или ветряных микроэлектростанций.

Было установлено, что в подключенном автопарке может аккумулироваться до 20% общего объема электроэнергии, вырабатываемой солнечными батареями в стране. Реализация данной инициативы поможет Великобритании достичь полной декарбонизации за счет существенного сокращения выбросов углерода в энергетической и транспортной отраслях.

Согласно долгосрочным планам National Grid, в основе проекта будут лежать интеллектуальные системы заряда аккумуляторов, работающие на базе алгоритмов, балансирующих спрос и предложение энергии в сети с целью максимального использования энергии из альтернативных источников.