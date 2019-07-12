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Британская National Grid предложила использовать электромобили как аккумуляторы энергии

Ожидается, что реализация инициативы поможет стране достичь полной декарбонизации

ТАСС, 12 июля. Британская энергетическая компания National Grid выдвинула инициативу по использованию электромобилей в качестве аккумуляторов для хранения возобновляемой энергии. Об этом сообщает издание The Guardian.

По оценкам оператора энергосистемы Великобритании, к 2050 году общая численность парка электромобилей в стране достигнет 35 млн. Решить проблему их заряда потенциально можно будет за счет использования самих электромобилей, как батарей, накапливающих энергию с помощью солнечных батарей или ветряных микроэлектростанций.

Было установлено, что в подключенном автопарке может аккумулироваться до 20% общего объема электроэнергии, вырабатываемой солнечными батареями в стране. Реализация данной инициативы поможет Великобритании достичь полной декарбонизации за счет существенного сокращения выбросов углерода в энергетической и транспортной отраслях.

Согласно долгосрочным планам National Grid, в основе проекта будут лежать интеллектуальные системы заряда аккумуляторов, работающие на базе алгоритмов, балансирующих спрос и предложение энергии в сети с целью максимального использования энергии из альтернативных источников.

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