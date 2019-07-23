ЕБРР выделил €2,5 млн на повышение энергоэффективности жилого фонда в Сербии

ТАСС, 23 июля. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил €2,5 млн (около $2,8 млн) на модернизацию жилых зданий в Сербии с целью повышения их энергоэффективности, сокращения затрат и выбросов CO2. В рамках проекта будут внедрены новые цифровые решения, сообщается на сайте ЕБРР.

Пилотный запуск пройдет в Шабаце, где на начальном этапе современное оборудование установят в 40 жилых домах с наиболее высоким уровнем потребления энергии. На выбранных объектах регулирование теплоснабжения и оценка расходов на электроэнергию будет проводиться с помощью IT-систем и обновленного программного обеспечения. В случае успешного внедрения аналогичные проекты будут реализованы в других городах Сербии.

ЕБРР - крупнейший институциональный инвестор, на сегодняшний день вложивший более €5 млрд (около $5,6 млрд) в 238 различных проектов в Сербии. В долгосрочной перспективе Банк планирует продолжать поддерживать развитие сербской инфраструктуры в процессе перехода к "зеленой" экономике в Балканском регионе.