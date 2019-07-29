"Россети" запустят виртуального диспетчера "Снежану" до 2020 года в рамках цифровизации

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Центр" (входит в группу "Россети") начала тестирование виртуального диспетчера "Снежана" и планирует реализовать пилотную версию проекта до конца 2019 года, сообщил ТАСС генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский.

"Снежана" - это рабочее название виртуального диспетчера, он включает в себя автоматизированное оповещение наших потребителей о возможных событиях в сети: предполагаемых плановых и внеплановых отключениях", - сказал Маковский.

Он уточнил, что в рамках первого этапа компания выстроит коммуникации с районами электрических сетей, а на втором этапе "Снежана" докладывает оперативную обстановку различным уровням руководителей компании. Это виртуальный диспетчер, лицо в компьютере, может быть и голограмма.

"Сейчас мы уже тестируем такой вариант. У нас есть задача в новый центр управления сетями уже пилотную версию реализовать до конца года", - уточнил руководитель "Россети Центр".

В компании пояснили, что название связано с климатическими особенностями регионов: снегопады, ураганы и другие природные катаклизмы, что отражается на работе. "В имени Снежана мы увидели отражение этой профессиональной особенности и решили на время разработок использовать такое название для проекта. В этой же логике рассматривали и другие имена, Светлана, Электра, например. В будущем, когда система будет готова к запуску, проведем фокус-группу, выберем для системы официальное имя", - сказал Маковский.

За счет автоматизации процесса, обмена информации с потребителями, компания разгрузит сотрудников и исключит необходимость добирать диспетчеров-информаторов, уточнил он.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад". Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов. "Россети Центра" и "Россети Центра и Приволжья" ведут бизнес на территории 20 регионов России.