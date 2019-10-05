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Глава Минэнерго назвал цифровизацию темой номер один для ТЭК России

Александр Новак также отметил, что топливно-энергетический комплекс является одним из лидеров развития цифровых технологий и главным драйвером их внедрения

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Цифровизация в настоящий момент является главной темой для российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), без развития цифровых технологий будущее отрасли невозможно. Такое мнение выразил министр энергетики России Александр Новак, выступая перед студентами и молодыми специалистами на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Тема цифровизации - номер один. Мне кажется, вы [молодые специалисты и студенты] в своем видении будущего, в своей подготовке должны это учитывать. Потому что без этого [без цифровизации] я себе будущего не представляю, потому что цифра сегодня выходит на первый план", - сказал Новак.

По его словам, сейчас ТЭК является одним из лидеров развития цифровых технологий и главным драйвером их внедрения.

"Добыча, переработка, транспортировка [нефти, газа и электроэнергии] <...> Цифровые технологии будут определять будущее", - добавил министр.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРоссийская энергетическая неделяРЭН-2019
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