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Машинное обучение будут применять для мониторинга солнечных электростанций в Израиле

Алгоритмы аналитического решения DeepSolar 2.0 учитывают информацию об эксплуатации и технические характеристики электростанций

ТАСС, 9 октября. Израильская Raycatch представила аналитическое решение DeepSolar 2.0, позволяющее проводить мониторинг и диагностику солнечных электростанций с помощью AI, сообщило издание PV Tech.

DeepSolar 2.0 представляет собой полностью автоматизированное решение, в основе которого лежат модели машинного обучения, применяемые для анализа массивов данных с целью минимизации затрат на обслуживание электростанций и эффективного мониторинга. Алгоритмы учитывают информацию об эксплуатации и технические характеристики электростанций.

Программное обеспечение предназначено для владельцев солнечных электростанций, что дает им возможность не только диагностировать проблемы и сбои, но и определять источник их возникновения вместе с вариантами возможных решений и требуемыми затратами на их реализацию.

Теги
Израиль
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