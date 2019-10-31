Швейцарская ABB Electrification запустила платформу для проектирования "умного" города

ТАСС, 31 октября. Швейцарская ABB Electrification запустила онлайн-платформу по проектированию "умного" города, позволяющую моделировать интерактивный городской ландшафт с точки зрения внедрения инновационных решений и расширения использования энергии из альтернативных источников, сообщается в пресс-релизе компании.

"Онлайн-инструмент ABB позволяет моделировать экосистему, объединяющую "умные" здания, электромобили, а также решения для управления энергетическими активами, на основе анализа данных. Платформа доступна онлайн, что открывает широкие возможности по проектированию для множества городов мира", - отметила технический директор ABB Electrification Амина Хамиди.

Запуск новой платформы приурочен ко Всемирному дню городов, который по решению Генеральной Ассамблеи ООН проводится 31 октября и призван привлечь внимание широкой публики к глобальным проблемам и возможностям их решения.