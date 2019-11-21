Тепловая система Heliogen достигла температуры в 1000°C с помощью солнечной энергии и AI

ТАСС, 21 ноября. Солнечная тепловая система американского стартапа Heliogen, созданного при поддержке Билла Гейтса, зарегистрировала рекордный уровень температуры в 1000 градусов по Цельсию с помощью системы зеркал и технологии компьютерного зрения, сообщило издание Energy Live News.

"На сегодняшний день 20% вредных выбросов обусловлены промышленными процессами, требующими высоких температур. Применение новой технологии концентрации солнечной энергии - многообещающее достижение с точки зрения достижения цели по минимизации выбросов углерода и отказа от ископаемого топлива в пользу энергии из альтернативных источников", - отметил Билл Гейтс.

Рекордно высокая температура была зарегистрирована Heliogen в Ланкастере, Калифорния. Ранее максимальная температура, достигаемая с помощью промышленных солнечных тепловых систем составляла не более 565°С.

Отметки в 1000°С удалось достичь с помощью передового программного обеспечения, которое позволяет автоматически настраивать систему зеркал, фокусирующих солнечные лучи, для наиболее эффективного отражения солнечного света. Для этого система использует алгоритмы компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта.

В будущем Heliogen планирует достичь температуры в 1500°С, чего будет достаточно для расщепления молекул воды и углекислого газа в процессе производства водорода и синтетического газа. Однако уже на текущем уровне новая технология может быть использована для производства цемента, стали, стекла и прочих промышленных материалов.

По данным Международного энергетического агентства, около 7% выбросов CO2 в атмосферу приходится на производство цемента. Промышленное использование технологии Heliogen может сыграть существенную роль в борьбе с климатическими изменениями на глобальном уровне.