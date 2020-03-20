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Индийская BSES Rajdhani Power перевела активы на облачную платформу Enact Systems

С помощью этой платформы солнечная энергия будет распределяться между более чем 2,4 млн клиентов

ТАСС, 20 марта. Индийский энергопровайдер BSES Rajdhani Power LTD (BRPL) внедрил облачную платформу Enact Systems для автоматизации процесса управления распределенными солнечными активами и повышения эффективности удаленного взаимодействия между сотрудниками и клиентами, сообщило издание PV Magazine India.

"Платформа Enact позволяет оцифровать весь процесс планирования и реализации солнечных проектов, включая финансовую оценку. В настоящий момент возможность удаленного управления играет особо важную роль, поэтому цифровые платформы имеют решающее значение для обеспечения своевременных и эффективных транзакций", - сказал руководитель проектов BRPL Абхишек Ранджан.

В рамках проекта, являющегося совместной инициативой компании и правительства Дели, с помощью платформы будет распределяться солнечная энергия между более чем 2,4 млн клиентов в 21 районе южного и западного Дели. Возможность дистанционного управления и онлайн-коммуникации позволит сотрудникам компании, клиентам и провайдерам минимизировать необходимость физического взаимодействия.

Штаб-квартира Enact Systems расположена в Сан-Франциско, причем компания также располагает дополнительными офисами в Индии и ОАЭ. В настоящее время платформу компании успешно используют тысячи клиентов в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

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Индия
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