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Aker Solutions и Cognite создадут "цифровых двойников" для ветрогенераторов в Калифорнии

Они будут отражать актуальные показатели электростанций в режиме реального времени

ТАСС, 17 апреля. Энергетическая комиссия Калифорнии предоставила грант в размере $2 млн компаниям Aker Solutions и Cognite на реализацию инициативы по мониторингу ветрогенераторов в режиме реального времени. В рамках проекта будут разработаны "цифровые двойники" электростанций, сообщил ресурс PRNewswire.

"Данный проект является частью стратегии Aker Solutions по развитию офшорного ветроэнергетического рынка в Калифорнии и обеспечению штата доступной возобновляемой энергией. Применение новых цифровых технологий является ключом к ускорению цифровизации отрасли", - отметил генеральный директор Aker Solutions Луис Арауджо.

Компании займутся программированием и моделированием "цифровых двойников" офшорных ветрогенераторов, которые будут отражать актуальные показатели электростанций в режиме реального времени. Эта информация позволит не только обеспечить своевременный доступ к последним данным о состоянии активов для их анализа и оценки, но и снизить эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание за счет повышения эффективности производственных процессов.

Для реализации проекта будет использовано решение Cognite Data Fusion - цифровая платформа по управлению данными активами на базе AI.

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