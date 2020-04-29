Neptune Energy займется моделированием выработки водорода на базе морских электростанций

ТАСС, 29 апреля. Голландская энергетическая компания Eneco объявила о сотрудничестве c Neptune Energy в рамках инициативы по выработке экологически чистого водорода. Для реализации проекта Eneco предоставит массив данных, разработанный на основе показателей работы собственных электростанций, сообщает издание reNews.

"Способность преобразовывать энергию, вырабатываемую морскими ветряными электростанциями, в водород и транспортировать ее с помощью существующей инфраструктуры играет важную роль для достижения климатических целей. Использование смоделированных данных Eneco позволит получить реалистичное представление о потенциале проекта в рамках пилотного запуска", - сказал управляющей директор Neptune Energy Лекс де Грот.

В рамках проекта, получившего название PosHYdon, компания Eneco будет поставлять искусственно созданные массивы данных на базе информации о работе своего ветряного парка Eneco Luchterduinen. Далее компании используют эти данные для моделирования процесса выработки электроэнергии и последующего электролиза с использованием морской воды, позволяющего получить водород.

Пилотный запуск проекта будет реализован на базе ветрогенераторов в Северном море. Помимо технической и информационной поддержки инициативы, Eneco заинтересована в разработке "зеленых" сертификатов на продажу водорода и его включении в энергосеть.