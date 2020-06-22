EEI запустил централизованную цифровую базу данных с информацией о выбросах CO2

ТАСС, 22 июня. Электротехнический институт Эдисона (EEI) объявил о запуске цифровой базы данных с показателями выбросов CO2 и информацией об объеме использования энергии из возобновляемых источников в США. Об этом сообщило издание Daily Energy Insider.

"Это важный ресурс, позволяющий потребителям электроэнергии отслеживать процесс в достижении их целей по переходу на возобновляемую энергию и снижению уровня вредных выбросов. Компании-члены EEI, которые являются инвесторами энергетических компаний, нацелены на сокращение выбросов углерода по крайней мере на 80% к 2050 году", - сказала директор по энергетике Института мировых ресурсов (WRI) Лори Берд.

Информация, представленная в базе данных, может использоваться корпоративными клиентами как официальное подтверждение выполнения своих обязательств по переходу на альтернативные источники энергии и позволяет отслеживать прогресс по достижению климатических целей. Данные представлены в стандартизованном формате и учитывают широкий спектр транзакций на рынке электроэнергии. Кроме того, исследователи EEI разработали единый шаблон для отчетности по уровню выбросов CO2 для работы с сертификатами на возобновляемую энергию (REC, renewable energy certificate) и программами подписки на "зеленую" энергию.

На данном этапе база данных содержит показатели деятельности примерно половины компаний, являющихся членами EEI. На них приходится около 43% общего объема продаж электроэнергии в США в 2019 году.