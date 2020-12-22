McDonald's и Сбербанк открыли первое единое помещение для клиентов во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Сеть ресторанов McDonald's и Сбербанк во вторник открыли во Владивостоке первое совмещенное помещение для клиентов. Это единое пространство с общим входом и зоной ожидания позволяет посетителям McDonald's попасть в офис банка прямо из зала ресторана и наоборот.

Первое на Дальнем Востоке предприятие компании McDonald's было открыто во Владивостоке 21 декабря. До конца года в Приморье и Хабаровском крае будут открыты пять заведений сети. В 2021 году в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) запланировано открытие и точек "МакАвто" и "МакДоставки".

"Гости нового McDonald's в ТЦ "Березка" во Владивостоке первыми получат принципиально новый потребительский опыт, объединяющий единовременный и бесшовный доступ к сервисам и продуктам McDonald's, а также к ключевым цифровым продуктам экосистемы "Сбера" (входит в ПАО "Сбербанк"). Таким образом, компании продолжают реализовывать подписанное ранее соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает развитие новых для российского потребителя концепций обслуживания", - говорится в сообщении компании.

В зале McDonald's расположен киоск экосистемы Сбера, где представлены ключевые цифровые продукты, такие, как Сберпрайм, Okko и Сбермаркет. "Наши компании - лидеры в своих областях в России, поэтому совместно мы можем представить на рынке уникальные решения, призванные вывести клиентский опыт на новый уровень", - сказал генеральный директор McDonald's в России Марк Карена. Он добавил, что следующим шагом станет интеграция бонусов "Спасибо" от Сбербанка в McDonald's.

Первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин отметил, что открытие общей локации позволит исследовать потребительский рынок и развивать новые концепции обслуживания. Цифровая экосистема позволит определить оптимальные места для открытия новых офисов.

Сеть филиалов Сбербанка насчитывает около 14 тыс. точек обслуживания. Услугами финансовой организации пользуются клиенты в 18 странах мира. В сентябре Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка, экосистема "Сбер" предоставляет сервисы, помогающие решать ежедневные вопросы частных клиентов и бизнеса.