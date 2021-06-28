Единая субсидия позволит достроить в Приморье детсад, спорткомплекс и жилой микрорайон

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Средства единой субсидии позволят до конца года завершить строительство детского сада во Владивостоке, школы на 600 мест и микрорайона в Большом Камне, а также физкультурно-спортивного комплекса в поселке Славянка, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития региона.

В рамках плана социального развития центров экономического роста Приморского края предусмотрено 32 мероприятия на общую сумму 13,4 млрд рублей. В 2021 году будет завершена реализация 12 проектов развития социальной и дорожной инфраструктуры, уточнили в министерстве.

"В четвертом квартале 2021 года будет завершено строительство еще одного детского сада - № 5 на 240 мест в районе Снеговая Падь в городе Владивостоке. В октябре текущего года будет завершено строительство школы на 600 мест в городе Большой Камень. В поселке Славянка Хасанского муниципального района в сентябре распахнет двери физкультурно-спортивный комплекс пропускной способностью 48 человек в час. <...> В рамках плана социального развития в конце текущего года будет завершено строительство микрорайона "Солнечный" в городе Большой Камень, общая площадь введенного жилья составит 56,5 тыс. кв. метров, 756 квартир", - сообщили в краевом Минэкономразвития.

Также на средства единой субсидии в 2021 году во Владивостоке планируется завершить реконструкцию стадиона "Авангард", построить автопарковку в районе железнодорожного вокзала на 96 машино-мест, установить шесть многоярусных парковок на 72 машино-места каждая, чтобы решить проблему их нехватки. После дооснащения современным оборудованием начнут принимать посетителей в многопрофильной диагностической поликлинике в городе Артеме мощностью 500 посещений в смену и детской поликлинике в городе Большой Камень. Кроме проектов развития социальной инфраструктуры, в 2021 году завершается ремонт автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный, автомобильных дорог Владивостокского городского округа и реконструкция дороги в Большом Камне.

С начала реализации плана в Приморье установлены восемь фельдшерско-акушерских пунктов, открыт технопарк "Кванториум", построены три сельских клуба, физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Фокино, детский сад во Владивостоке, отремонтированы фасады многоквартирных домов, приобретена спецтехника для коммунальных служб края.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, бывший тогда премьер-министром РФ. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона, это 6,6 млн человек. По данным Минвостокразвития, в 2020 году в рамках единой субсидии дальневосточным регионам на развитие социальной инфраструктуры направлено более 28 млрд рублей. Средства на поэтапное завершение проектов рассчитаны на 2019-2021 годы.