На Сахалине стратегию развития кампуса планируют защитить летом 2024 года

В стратегии могут отразить работу по развитию инженерной школы, в которой будут готовить специалистов по работе с водородом, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Стратегию развития кампуса мирового уровня в Сахалинской области планируют защитить летом 2024 года. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на совещании о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов, которое провел президент России Владимир Путин.

"Мы сейчас разрабатываем стратегию университета. Мы занимаемся этой работой со "Сбером". Готовим предложения с тем, чтобы эту стратегию защитить в июле текущего года", - сказал он.

Лимаренко отметил, что в этой стратегии планируется отразить работу по развитию передовой инженерной школы, в которой будут готовить специалистов по работе с водородом. "Мы уже в этом году создаем водородный полигон. <…> Мы готовимся с Росатомом построить большой завод по производству водорода, чтобы поставлять водород в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - пояснил он.

Кроме того, Лимаренко добавил, что в регионе строятся лаборатории в нефтегазовом технопарке. По его словам, в этом году планируется заключить контракты с дочерними компаниями "Газпрома" для оказания научно-технических услуг.

Проект создания кампусов мирового уровня реализуется в стране в рамках национального проекта "Наука и университеты", который запущен по инициативе президента РФ. На возведение нового кампуса в Южно-Сахалинске будет выделено 9,8 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2026 году.