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Школьники в ВДЦ "Океан" создали автономную систему мониторинга экосистемы детского центра

Образовательный центр намерен выходить с этой разработкой на гранты

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Школьники во всероссийском детском центре (ВДЦ) "Океан" в Приморье разработали автономную систему, которая мониторит экологическое состояние на территории центра и помогает определить, где можно разместить установки по выработке воды и электроэнергии. Над проектом работали дети со всей страны. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела дополнительного образования ВДЦ "Океан" Ирина Шуваева.

"Ребята с помощью созданной мобильной автономной мониторинговой системы пытались узнать, где в "Океане" можно построить автономные источники для выработки воды и электроэнергии. Это актуально, потому что в последнее время довольно часто в центре стали отключать свет", - рассказала собеседница.

Работа велась по программе "В центре событий", которая прошла в октябре.

В работе над проектом участвовали 45 человек. Так, в лаборатории "Русгидро" ребята собирают различные конструкторы, электрические схемы. Здесь изучается прикладная физика, гидро-, ветро- и солнечная энергетика. Также участвовали лаборатории технической направленности VR/AR (дополненной и виртуальной реальности), "IT-Квантум", "Intro-coding" и "Древотектоника". Задача последней заключалась в создании базы под эту систему, остальные занимались разработкой и идеей.

Школьники, по словам Шуваевой, создали установку, но работа над ней будет продолжена дистанционно с разработчиками и с помощью детей, которые приедут на следующие смены. Пока конкретных планов по размещению установок для генерации электроэнергии и воды нет, для этого нужно усовершенствовать созданную модель, доработать ее, пояснила Шуваева. "Океан" намерен выходить с этой разработкой на гранты.

Кроме того, в ВДЦ прорабатываются планы по развитию инженерно-технического образования.

Расположенный на берегу Уссурийского залива центр "Океан" работает с 1983 года, здесь отдыхают школьники со всей страны, в их числе дети, которых поощрили за успехи в учебе, спорте и творчестве. В 2018 году "Океан" отметил свое 35-летие. В центре действуют более 25 лабораторий различной направленности, и творческие, и технические, и социальные, в их числе "Основы робототехники", танцевальная студия, "Визаж-студия" и другие. В настоящее время в центре реализуется федеральная программа по развитию центра, рассчитанная до 2020 года, на ее реализацию заложено 5,5 млрд рублей.

Теги
Приморский крайДальний Восток
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