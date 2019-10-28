В "Лесной квартал" во Владивостоке могут добавить инфраструктуру, сократив объемы жилья

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал застройщику микрорайона "Лесной квартал" во Владивостоке пересмотреть проект и оставить в нем всего два жилых дома вместо трех, так как высокая плотность застройки и отсутствие социальной инфраструктуры сделает жизнь людей здесь некомфортной. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба краевой администрации.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре на встрече с жителями Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) взял под особый контроль ситуацию с долевым строительством в Приморье. Квартиры в микрорайоне "Лесной квартал" можно купить в том числе на условиях долевого строительства. Проект подразумевает возведение трех многоквартирных домов в районе улицы Русской, но жильцы уже построенных здесь ранее домов обеспокоены тем, что стройка ведется вплотную к их домам, а после заселения зданий межквартальные и проезды ждет транспортный коллапс.

"Для нас в приоритете - комфорт и безопасность людей. Мы были на площадке. Плотность застройки данного микрорайона действительно очень высокая. Я бы рекомендовал застройщику оставить два дома", - процитировала пресс-служба слова Олега Кожемяко на встрече с застройщиками и инициативной группой жителей, протестующих против строительства многоэтажек вблизи их домов.

Один из вариантов, предложенных на встрече, - построить два дома, а на площадке для третьего возвести административно-развлекательный центр с подземным паркингом и помещениями для организаций под социальные нужды людей. В предоставлении участка под строительство третьего дома компании готова помочь администрация края. Также в следующем году в микрорайоне начнется проектирование детского сада, школы и объездной дороги.

Застройщик микрорайона, компания "Эко квартал", предложил сохранить три дома и построить сопутствующую инфраструктуру, чтобы удовлетворить уже живущих в "Лесном квартале" граждан и тех, кто уже купил квартиры в строящихся домах на условиях долевого участия. В этот список вошло благоустройство и озеленение территории, создание крытой парковки, устройство большой детской площадки, ремонт участков дорог, которые были затронуты во время строительных работ, изменение местоположения домов, что даст возможность облегчить проезд.