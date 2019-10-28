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В "Лесной квартал" во Владивостоке могут добавить инфраструктуру, сократив объемы жилья

Также в 2020 году в микрорайоне начнут проектировать детский сад, школу и объездную дорогу

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал застройщику микрорайона "Лесной квартал" во Владивостоке пересмотреть проект и оставить в нем всего два жилых дома вместо трех, так как высокая плотность застройки и отсутствие социальной инфраструктуры сделает жизнь людей здесь некомфортной. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба краевой администрации.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре на встрече с жителями Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) взял под особый контроль ситуацию с долевым строительством в Приморье. Квартиры в микрорайоне "Лесной квартал" можно купить в том числе на условиях долевого строительства. Проект подразумевает возведение трех многоквартирных домов в районе улицы Русской, но жильцы уже построенных здесь ранее домов обеспокоены тем, что стройка ведется вплотную к их домам, а после заселения зданий межквартальные и проезды ждет транспортный коллапс.

"Для нас в приоритете - комфорт и безопасность людей. Мы были на площадке. Плотность застройки данного микрорайона действительно очень высокая. Я бы рекомендовал застройщику оставить два дома", - процитировала пресс-служба слова Олега Кожемяко на встрече с застройщиками и инициативной группой жителей, протестующих против строительства многоэтажек вблизи их домов.

Один из вариантов, предложенных на встрече, - построить два дома, а на площадке для третьего возвести административно-развлекательный центр с подземным паркингом и помещениями для организаций под социальные нужды людей. В предоставлении участка под строительство третьего дома компании готова помочь администрация края. Также в следующем году в микрорайоне начнется проектирование детского сада, школы и объездной дороги.

Застройщик микрорайона, компания "Эко квартал", предложил сохранить три дома и построить сопутствующую инфраструктуру, чтобы удовлетворить уже живущих в "Лесном квартале" граждан и тех, кто уже купил квартиры в строящихся домах на условиях долевого участия. В этот список вошло благоустройство и озеленение территории, создание крытой парковки, устройство большой детской площадки, ремонт участков дорог, которые были затронуты во время строительных работ, изменение местоположения домов, что даст возможность облегчить проезд.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКожемяко, Олег НиколаевичДальний Восток
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