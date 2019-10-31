Урок по межэтническим и межрелигиозным отношениям проведут для подростков Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Ученые, преподаватели и представители культурных организаций Приморья разработали методическое пособие для восьми уроков по межэтническим, межрелигиозным, миграционным отношениям в крае. Его апробацию проведут 1 ноября на Конгрессе народов Приморского края. Об этом в четверг сообщает пресс-служба администрации региона.

"15 учителям будут вручены комплекты, включающие методическое пособие, карту Приморья и многое другое. Они смогут апробировать этноуроки у себя в школе с подростками 12-15 лет. Это будет новшеством в детском допобразовании. После того как пройдет апробация, мы будем адаптировать урок с учетом выявленных замечаний", - говорится в сообщении.

Проект готовился департаментом внутренней политики Приморского края на протяжении полугода. Над проектом также работали историки, археологи, этнографы Дальнего Востока, преподаватели ДВФУ, учителя, руководители национально-культурных организаций и журналисты.

"Организаторы проекта предполагают, что реализация проекта даст школьникам понимание гражданского единства народов России, основанного на взаимном уважении и дружбе, познакомит с историей многонационального Приморья, самобытными традициями народов и поможет установлению позитивных доброжелательных отношений в коллективе", - уточнили в пресс-службе.

Проект "Этноурок "Приморье многонациональное" реализуется в рамках Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года, а также краевой госпрограммы "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики, развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края", рассчитанной до 2021 года.