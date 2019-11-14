В Южно-Сахалинске появится многофункциональный культурный центр

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в ходе реализации национального проекта "Культура" планируют до 2024 года построить в Южно-Сахалинске многофункциональный культурный центр. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе правительства региона.

По информации региональных властей, Южно-Сахалинск и вся область нуждаются в едином культурном объекте, куда можно будет приглашать артистов и творческие коллективы с мировым именем. Кроме того, предполагается, что центр станет площадкой не только для приглашенных звезд, но и для местных деятелей искусств. Идея создания центра поддержана на уровне федеральных властей со стороны вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец.

"Там [в центре] разместятся три зала - концертный, камерный и зал-трансформер, а также детская филармония, выставочные помещения, студия звукозаписи. Сахалинцы смогут увидеть балетные и оперные спектакли от артистов Александринского и Мариинского театров, услышать симфонические оркестры с мировым именем", - говорится в распространенном сообщении.

Планируется, что концертный зал будет рассчитан на 1250 мест со ступенчатым полом, ложами и балконом. Он будет предназначен для драматических, оперных, балетных постановок, выступлений эстрадных и джазовых артистов. В камерном зале на 250 мест у зрителей появится возможность наслаждаться естественной акустикой - без микрофонов. В зале-трансформере на 300 мест будет смешанная акустика, что позволит менять формат мероприятий от спектаклей и концертов до танцевальных вечеров, круглых столов и даже кинопоказов. У артистов появятся репетиционные комнаты, грим-уборные, костюмерные. Предполагаются также студия звукозаписи, помещения мастерских по изготовлению декораций, сценических костюмов, а также детские комнаты, выставочные залы, детская филармония, школы-студии, помещения для коллективов областной филармонии.

Как сообщили ТАСС региональные власти, уже готово техническое задание по проектированию центра. В правительстве считают, что будущий объект станет уникальным для всего Дальнего Востока по своему наполнению. Финансовая сторона пока не уточняется.

Предполагается, что будущий многофункциональный культурный центр будет совмещать в себе филиалы известных в стране театров. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко договорился о сотрудничестве с художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра Валерием Гергиевым о том, что учреждение будет оказывать консультативную поддержку по строительству центра, а в дальнейшем - по театральному направлению. По информации правительства области, по созданию культурного центра имеется также соглашение с руководством Александринского театра.

Нацпроект

Нацпроект "Культура" рассчитан до 2024 года и включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". На его реализацию планируется выделить 113,5 млрд рублей.