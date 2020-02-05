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Всех младшеклассников на Колыме обеспечат бесплатным питанием в этом учебном году

Ученики получат бесплатное питание благодаря нацпроекту "Демография"

ТАСС, 5 февраля. Власти Магаданской области намерены досрочно выполнить поручение президента Владимира Путина, обеспечив в школах уже с 1 сентября этого года бесплатное горячее питание для всех учащихся 1-4 классов. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель Министерства образования региона.

В послании Федеральному собранию Путин предложил обеспечить бесплатным питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России. Мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года. Обеспечение школьников бесплатным питанием проходит в стране в рамках нацпроекта "Демография".

"С 1 сентября 2020 года планируется выполнить поручение президента и обеспечить учащихся 1-4 классов горячим питанием", - сообщил собеседник агентства и добавил, что для выполнения этой задачи потребуется выделять 252,4 млн рублей в год. Все необходимые средства на этот учебный год уже найдены в полном объеме. Финансирование будет идти из федерального и областного бюджетов.

По информации министерства, в Магаданской области обучаются 6 748 младшеклассников. Из них только 830 человек обеспечены бесплатным школьным питанием - 12 процентов от общего числа учащихся 1-4 классов. К ним относятся дети из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Питание для них обеспечивается за счет регионального и муниципальных бюджетов.

"Не у всех родителей есть возможность обеспечивать в должной мере питание своим чадам. Кто-то ест всухомятку, кто-то вообще не ест, а ведь это сильно сказывается на детском растущем организме, на их мозговой активности, следовательно, на успеваемости в учебе. Да и вообще, дети - наше будущее, это не просто слова, ведь мы же не хотим, чтобы у нас было больное молодое поколение", - прокомментировала ТАСС преподавательница основной общеобразовательной школы №9 в Магадане.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди целей - увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старшего трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также рост числа россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55 процентов. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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