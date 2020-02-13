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Строительство театра кукол на Камчатке планируют завершить в 2021 году

Проект реализуют на год раньше, чем было указано в документации к нему
Описание
© Пресс-служба аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края

ТАСС, 13 февраля. Власти Камчатского края при условии получения необходимого финансирования планируют завершить строительство здания театра кукол в Петропавловске-Камчатском в 2021 году - на год раньше, чем было указано в документации к проекту. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

Театр кукол строят по госпрограмме "Развитие культуры и туризма", рассчитанной на 2013-2020 годы, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Программа предусматривает финансовую поддержку региональных детских и кукольных театров.

"К концу 2020 года мы должны закончить все работы по благоустройству территории, которая прилегает к объекту. По нормативной документации ввод в эксплуатацию театра кукол должен произойти в 2022 году, однако в планах [регионального] министерства [строительства] - осуществить ввод в эксплуатацию в 2021 году при условии достаточного финансирования объекта", - приводятся в сообщении слова министра строительства Камчатского края Андрея Дегодьева.

Уточняется, что власти региона для финансирования объекта включили его в план социального развития центров экономического роста Камчатского края и отправили заявку на получение единой субсидии из федерального бюджета.

Строители завершают прокладывать инженерные системы водоснабжения и водоотведения, электрические сети, системы пожаротушения. Подрядчик уже приступил к чистовой отделке здания. Согласно проекту, трехэтажное здание будет иметь площадь порядка 8,5 тыс. кв. м. Зрительный зал рассчитан на 250 мест, малый зал - на 100 мест. В здании также появится театральный буфет, игровые зоны, зимний сад, уголок живой природы и музей кукол. В настоящее время камчатский театр кукол расположен в деревянном здании.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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