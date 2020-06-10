ЯКУТСК, 10 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" возобновила рейсы из Якутска в Анапу, сообщается в среду на сайте авиакомпании.

"В летнем сезоне 2020 года авиакомпания "Якутия" вновь приступила к выполнению рейсов из Якутска в Анапу (с промежуточной посадкой в городе Омск и городе Красноярск). Рейсы из Якутска выполняются еженедельно по вторникам и субботам", - говорится в сообщении.

Время вылета из Якутска через Красноярск по вторникам - в 04:10, время прибытия - 08:15. Транзитное время ожидания в Красноярске составляет чуть более часа. Время вылета из Якутска через Омск по субботам - в 12:00, время прибытия - 16:10, транзитное время ожидания в Омске составляет час. Время указано по местному времени аэропортов.

Авиакомпания на 100% принадлежит правительству республики. Она создана в 2002 году на базе "СахаАвиа" и "Якутских авиалиний". Головной офис располагается в Якутске. Компания выполняет рейсы по РФ, СНГ, странам Азии.