Санаторий в Забайкалье начнет реабилитацию переболевших коронавирусом в тяжелой форме

ЧИТА, 15 июня. /ТАСС/. Старейший в Забайкалье санаторий "Дарасун" перепрофилируют под реабилитацию пациентов, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме. Об этом сообщила в понедельник на заседании правительства региона и. о. вице-премьера Аягма Ванчикова.

"Готовимся к развертыванию третьего этапа оказания медицинской помощи - это реабилитация пациентов после перенесенной COVID-инфекции на базе "Дарасуна". Это наша медицинская организация, уставной деятельностью которой является реабилитация пациентов. В данном случае будем перепрофилировать для пациентов после перенесенного ковида. Планируем направлять туда пациентов после перенесенной пневмонии", - сказала Ванчикова.

Санаторий "Дарасун" существует с середины XIX века. Он находится в 135 км от Читы и является одним из лучших низкогорных бальнеологических курортов Сибири и Дальнего Востока. Минеральными водами здесь начали лечить еще в 1800 году по указу императора Павла Первого.

По последним данным, в Забайкалье в тяжелом состоянии находятся 28 пациентов из 907. Всего в регионе зарегистрировано 2 174 случая заражения, выписаны 1 130 человек, 40 пациентов умерли.

Из-за быстрого распространения инфекции в Чите по поручению президента РФ Владимира Путина работает бригада московских врачей, а также военный госпиталь, развернутый подразделениями Восточного военного округа. В регионе действуют ограничительные меры для бизнеса и населения.