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Декларации о доходах чиновников

Доход главы Магаданской области в 2018 году вырос почти на 2,5 млн рублей

Доход губернатора региона в 2017 году составил 3 млн 9 тыс. рублей

МАГАДАН, 7 мая. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов по итогам 2018 года задекларировал доход в размере 5,49 млн рублей, что почти на 2,5 млн рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в декларации о доходах главы региона, размещенной во вторник на сайте областного правительства.

В 2017 году доход Сергея Носова составил 3 млн 9 тыс. рублей.

В собственности губернатора две квартиры площадью 125,9 кв. м и 186 кв. м, жилой дом площадью 237 кв. м, гараж и два автомобиля - Bentley Continental GT и Chevrolet Express G1500.

В опубликованной декларации нет данных о доходах ближайших родственников.

Теги
РоссияДекларации о доходах чиновниковМагаданская область
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