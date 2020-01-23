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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Суд Лондона проведет слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в два этапа

Первый этап начнется 24 февраля

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Слушания по существу по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа будут разделены на два этапа, один из которых состоится в феврале, другой - в мае-июне. Как сообщает агентство Reuters, такое решение принял судья Вестминстерского магистратского суда Лондона на состоявшемся в четверг процедурном слушании.

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История дела Джулиана Ассанжа

После ходатайств, представленных адвокатами Ассанжа, а также юристов, представляющих Соединенные Штаты, судья Ванесса Барайтсер постановила, что слушания об экстрадиции австралийца начнутся 24 февраля и на этом этапе продлятся неделю. Затем будет взята пауза, а процесс возобновится 18 мая и займет еще три недели.

13 сентября 2019 года суд постановил, что Ассанж будет оставаться в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции. Его адвокаты не стали подавать прошение об освобождении под залог, так как суд заявил о наличии "существенных оснований полагать", что австралиец предпримет очередную попытку уйти от правосудия, если окажется на свободе.

Теги
ВеликобританияДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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