Завершена третья экспертиза по делу Серебренникова

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы получил выводы третьей экспертизы по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, они будут оглашены 13 апреля. Об этом ТАСС сообщил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

"Суд получил экспертизу, копия выводов выдана нам, но мы пока их не читали. Официально результаты экспертизы будут оглашены на заседании в 12:00 мск 13 апреля", - сказал адвокат.

Дело Серебренникова

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

На скамье подсудимых, помимо Серебренникова, находятся продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также экс-сотрудник Минкультуры РФ Софья Апфельбаум. Дело в отношении бухгалтера студии Нины Масляевой, выделенное в отдельное производство, рассматривается также в Мещанском суде Москвы.