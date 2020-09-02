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Дело в отношении Сергея Фургала

Защита Фургала опровергла информацию, что работает на деньги народного хабаровского фонда

Адвокат Карапетян отказался комментировать следственные действия по делу экс-губернатора, сославшись на подписку о неразглашении

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Представители бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала опровергли информацию о том, что получают деньги за работу от так называемого хабаровского народного фонда. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов экс-чиновника Михаил Карапетян.

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"В прессе и в блогах появилась информация о том, что защитники Сергея Фургала финансируются из так называемого народного фонда, созданного в Хабаровске. На самом деле, мы знаем о существовании данного фонда, который создан на деньги хабаровчан, однако никакого отношения мы к нему не имеем", - заявил защитник.

Вместе с тем адвокат отказался комментировать следственные действия по делу Фургала, сославшись на подписку о неразглашении.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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