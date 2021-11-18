Власти ЕАО будут выплачивать 50 тыс. рублей семьям при рождении двойни

ТАСС, 18 ноября. Законодательное собрание Еврейской автономной области (ЕАО) приняло закон о разовой выплате - 50 тыс. рублей семьям, в которых одновременно родились двое и более детей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Парламент ЕАО в окончательной редакции принял закон о разовой денежной выплате семьям при рождении у них одновременно двух и более детей. <…> Действовать он начнет с 1 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Председатель областного парламента Роман Бойко отметил, что закон устанавливает новую меру поддержки, не отменяя уже существующие, и направлен на помощь семьям с детьми. "Для большинства родителей появление двойняшек или тройняшек вместе с радостью приносит и новые расходы, причем немалые, и господдержка им очень нужна. Поэтому такой закон с учетом опыта других регионов был разработан", - цитируют Бойко в пресс-службе.

По данным регионального управления ЗАГС, в ЕАО ежегодно примерно у 20 семей рождается двойня, а один раз в 20 лет на свет появляются тройняшки. Исходя из этого на реализацию нового закона будет заложен 1 млн рублей.

Помощь семьям с детьми является одной из задач национального проекта "Демография". Нацпроект включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.