В Свердловской области вдвое уменьшат финансирование проекта "Старшее поколение"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Выстраивание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и финансирование проекта "Старшее поколение", который направлен на увеличение продолжительности жизни, в Свердловской области уменьшат почти в два раза в следующем году - с 67,4 до 36,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

"На реализацию регионального проекта "Старшее поколение" предусмотрено в 2021 году - 67 354,4 тыс. рублей, в 2022 году - 36 463,6 тыс. рублей. На сегодняшний день прорабатывается вопрос финансового обеспечения мероприятия "Организация оказания медицинской помощи по профилю "Гериатрия", - сообщил он.

Министр уточнил, что средства проекта предусмотрены на улучшение материально-технической базы учреждений социального обслуживания, развитие и поддержку семейного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, организацию обучения для соцработников. Строительство новых объектов для ухода за пожилыми людьми в следующем году не планируется, так как в регионе отсутствует очередь в такие учреждения.

Злоказов добавил, что власти проводят подготовительную работу для поиска граждан, которым необходим долговременный уход по медицинским показаниям. В течение года соцработники выявили более пяти тыс. человек, нуждающихся в семейном уходе. С 2019 года в регионе формируется гериатрическая служба, на дому оказываются 16 социально-медицинских услуг, направленных на сохранение здоровья пожилых, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.

За девять месяцев текущего года более 1,5 тыс. человек, в том числе страдающих хроническими психическими заболеваниями, получили услугу "стационар на дому", которая позволяет получать высококвалифицированную медпомощь в домашних условиях. Из них 927 человек - с полной или частичной утратой способности к самостоятельному обслуживанию, передвижению за пределы жилья. Также более 1,3 тыс. человек прошли обучение по уходу за пожилыми родственниками.

Региональный проект "Старшее поколение" является частью нацпроекта "Демография". В 2021 году в Свердловской области на его реализацию было направлено почти 15,3 млрд рублей, в 2022 году эта сумма увеличится до почти 16,3 млрд рублей.