В Кисловодске за два года построят три детских сада на 400 мест

ПЯТИГОРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Строительство трех детских садов в Кисловодске Ставропольского края до 2022 года на 400 мест решит проблему с нехваткой мест в ясельных группах в городе-курорте. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской администрации.

"В ближайшие два года в Кисловодске построят три детских сада, которые рассчитаны более чем на 400 мест. Это фактически решит проблему с очередью в ясли, она для нас актуальнее, чем очередь в обычные группы", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, в 2020-2021 годах построят отдельно стоящий корпус на 40 мест для детского сада № 8 по ул. Велинградской. Также построят детский сад-ясли на 280 мест в районе улицы Мичурина, в котором 134 места предназначены для детей в возрасте от полутора до трех лет. Сообщается, что уже реализуется проект строительства детского сада на улице Осипенко. Строители перекрыли первый этаж здания и обещают открыть сад уже в этом году.

Кроме того, администрация города рассматривает проекты пристройки к детскому саду № 20 и детскому саду № 1 "Солнышко".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.