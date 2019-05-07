Танк Т-34 с именем "Боевая подруга" впервые примет участие в параде Победы в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мая. /ТАСС/. Восстановленный танк Т-34, получивший в годы войны собственное имя "Боевая подруга", впервые примет участие в параде Победы в Благовещенске. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

"Впервые именной танк Великой Отечественной войны "Боевая подруга" будет участвовать в торжественном прохождении войск Благовещенского гарнизона в День Победы. Восстановленный танк Т-34 проедет по центральной улице столицы Амурской области впереди пешей колонны военнослужащих", - говорится в сообщении.

Танк участвовал в боях с германской армией в составе 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса и закончил войну под Кенигсбергом (ныне Калининград). Год назад корпус боевой машины был доставлен в парк Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, где его восстановили специалисты с помощью запчастей, собранных по всей стране либо изготовленных заново. Танк накануне прошел проверку ходовых характеристик и был покрашен. Реставраторы восстановили на башне исторические надписи и знаки, в том числе надпись "Боевая подруга".

Всего в торжественном шествии в Благовещенске задействуют около 2 тыс. военнослужащих гарнизона, сотрудников силовых структур и ведомств Амурской области, юнармейцев, казаков и ветеранов. Основную часть участников парада составят курсанты Дальневосточного командного училища, в том числе из-за рубежа.