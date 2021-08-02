В Кузбассе до конца года построят 15 новых очистных водных сооружений

КЕМЕРОВО, 2 августа. /ТАСС/. Промышленные предприятия Кузбасса до конца 2021 года инвестируют порядка 2,9 млрд рублей в строительство и реконструкцию 15 сооружений для очистки сбрасываемых в реки вод. Это позволит улучшить состояние водных ресурсов в регионе, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального правительства.

"С 2018 по 2020 год на реках Кузбасса построено 47 очистных сооружений. На это было направлено 1,8 млрд рублей. Как результат, за три последних года доля очищенных вод, сбрасываемых в бассейны рек Томи, Ини и Чулыма, увеличилась на 63,3%, что благоприятно отразилось на экологической обстановке в регионе. На 2021 год запланировано построить и реконструировать еще 15 очистных сооружений в 11 муниципалитетах с общей производительностью 61 млн кубометров в год. Объем инвестиций составит 2,9 млрд рублей", - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Кемеровский центр Росгидромета фиксирует значительное улучшение качества воды в Томи и ее притоках - Кондоме и Абе. Наблюдения проводятся на 18 водных объектах в 27 пунктах. По словам министра природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергея Высоцкого, в регионе гидроресурсы используют 188 хозяйствующих субъектов, в ходе мониторинга пользования водными объектами установлено, что 14 из них действуют нелегитимно. Виновные лица привлечены к административной ответственности. В настоящее время идет оформление необходимых документов на водопользование.

Внимание к созданию и реконструкции очистных сооружений на промышленных предприятиях Кузбасса объясняется спецификой региона. В Кемеровской области добывается более 50% российского угля, действуют более 150 шахт, разрезов, углеобогатительных фабрик. Неочищенные шахтные воды содержат остатки нефтепродуктов, взвешенные частицы, а также тяжелые металлы, фенолы и другие вредные вещества, которые, попадая в реки, загрязняют их. Также источниками загрязнения выступают золотодобывающие предприятия. В 2021 году уже пять компаний по добыче золота привлекли к ответственности за неисполнение ранее выданных Росприроднадзором предписаний.