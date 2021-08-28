Калининградская область планирует достичь углеродной нейтральности к 2030 году

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Калининградская область планирует достичь углеродной нейтральности, то есть нулевого баланса выбросов и поглощения парниковых газов, к 2030 году. Об этом ТАСС в кулуарах Российской креативной недели сообщил глава региона Антон Алиханов.

"Такая договоренность есть, что мы станем регионом, который будет сразу же прописан в законе [законопроект о запуске экспериментального углеродного регулирования]. Во всяком случае, мы планировали так делать, и Минэкономразвития нас поддержало. <...> Мы, наверное, для себя сдвинем срок до 2030 года по углеродной нейтральности", - сказал Алиханов.

Губернатор уточнил, что власти региона обсуждают с Минэкономразвития поправку в проект закона об ограничении выбросов парниковых газов, которое разработало министерство. Также, по словам Алиханова, в ближайшие несколько недель в рамках пилотного проекта Минобрнауки в области откроется карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий контроля эмиссии парниковых газов.

"Углеродный полигон на Сахалине - это скорее про доступ на азиатские рынки, а Калининградская область - это доступ на европейские рынки, потому что говорить о том, что у нас как-то по-другому утилизируется CO2 по сравнению с Литвой или Польшей, наверное, тяжело с учетом того, что между этих двух государств мы и находимся", - добавил Алиханов.

В июле сообщалось, что законопроект о введении экспериментального углеродного регулирования внесли в правительство России.

Первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности, является Сахалинская область. На его территории работают над созданием водородного кластера, добычей "зеленого угля" и "зеленого СПГ", строят ветропарк и геотермальные электростанции.